14:28Общество
Николай Дроздов обратился в клинику для проверки здоровья
Фото: Москва 24/Роман Васильев
Телеведущий Николай Дроздов обратился в больницу для комплексной проверки здоровья. Об этом он сообщил ТАСС.
По словам ученого, чувствует он себя хорошо, просто пожилым людям нужно лечиться, что он и делает.
"Сейчас прохожу комплексную проверку здоровья, но при этом чувствую себя хорошо и всегда с прекрасным настроением", – заявил он.
Ранее СМИ писали, что Дроздова госпитализировали в одну из столичных клиник для обследования.
В июле также сообщалось, что телеведущий обратился в медучреждение для прохождения плановых процедур.
В январе этого года Дроздова госпитализировали с многочисленными переломами ребер. Ведущий поскользнулся, когда выходил из автомобиля. Месяц спустя Дроздова выписали из больницы.
Врачи отметили быстрый процесс восстановления путешественника в его возрасте.
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