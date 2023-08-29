Николай Дроздов обратился в клинику для проверки здоровья

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Телеведущий Николай Дроздов обратился в больницу для комплексной проверки здоровья. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам ученого, чувствует он себя хорошо, просто пожилым людям нужно лечиться, что он и делает.

"Сейчас прохожу комплексную проверку здоровья, но при этом чувствую себя хорошо и всегда с прекрасным настроением", – заявил он.

Ранее СМИ писали, что Дроздова госпитализировали в одну из столичных клиник для обследования.

В июле также сообщалось, что телеведущий обратился в медучреждение для прохождения плановых процедур.

В январе этого года Дроздова госпитализировали с многочисленными переломами ребер. Ведущий поскользнулся, когда выходил из автомобиля. Месяц спустя Дроздова выписали из больницы.

Врачи отметили быстрый процесс восстановления путешественника в его возрасте.

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