Друг Николая Дроздова рассказал, как себя чувствует телеведущий

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Телеведущий Николай Дроздов сейчас отдыхает дома с супругой Татьяной Петровной, у него нет никаких серьезных проблем со здоровьем. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на певца Дмитрия Дунаева.

По его словам, медики не обнаружили у Дроздова никаких раковых заболеваний, информацию об онкологии журналисты "берут из воздуха".

"Были моменты, когда плохое самочувствие. 85 лет человеку – естественно, что-то начинает болеть. Но никаких серьезных заболеваний нет", – подчеркнул он.

Дунаев отметил, что созванивается с телеведущим практически каждый день, его голос "прекрасный, нормальный, чистый, веселый". Певец предположил, что кто-то занимается "непонятным самопиаром", потому что Дроздов практически ни с кем не общается.

Он добавил, что люди придумывают "ерунду" и хотят стать из-за этого популярными. Подобное Дунаев назвал "бредом каким-то".

Ранее СМИ сообщили, что у телеведущего диагностировали злокачественную аденокарциному. Из-за болезни он якобы находился в тяжелом состоянии в больнице. Также упоминалось о планах медиков назначить мужчине курс химиотерапии.

Супруга Дроздова, комментируя подобные сообщения, заявила, что он находится дома и не болеет онкологией.

В конце августа телеведущий обращался в клинику для проверки здоровья. Тогда он сообщал о хорошем состоянии и опроверг информацию СМИ о госпитализации.

Николай Дроздов появился на обложке журнала Tatler



