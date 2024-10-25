РИА Новости: боец ММА Якубов отправился на СВО, его уголовное преследование прекращено

Фото: TACC/NEWS.ru/Сергей Петров (Ильяс Якубов внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Боец ММА Ильяс Якубов (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был направлен из СИЗО в зону специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В связи с этим уголовное дело, возбужденное в его отношении, было прекращено, заявил собеседник агентства.

Якубову вменялась статья "Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет". В связи с этим спортсмена задержали 22 октября 2023 года в одном из московских аэропортов.

По версии следствия, он записал для соцсетей видеоролик, наложив на него высказывания террориста Шамиля Басаева, стоявшего за крупными терактами в России.

Чертановский суд Москвы заключил под стражу Якубова, удовлетворив ходатайство следствия. 5 декабря суд признал арест законным и отклонил жалобу его защиты. Затем спортсмена внесли в перечень террористов и экстремистов.

СМИ сообщали, что Якубову удалось добиться переквалификации обвинения, чтобы отправиться в зону проведения СВО. По данным журналистов, спортсмен "горел желанием" отправиться на спецоперацию, в связи с чем следствие пошло ему навстречу, поскольку обвинение по террористической статье не позволяло ему этого.

