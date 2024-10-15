РИА Новости: боец ММА Ильяс Якубов добился переквалификации обвинения для отправки на СВО

Фото: ТАСС/П/с Чертановского суда (Ильяс Якубов внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Боец ММА Ильяс Якубов (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который ранее был арестован за оправдание терроризма, добился переквалификации обвинения, чтобы отправиться в зону проведения СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Обвинение было переквалифицировано на статью 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), что позволило Якубову попросить отправить его на СВО", – сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас ожидается решение министерства обороны РФ.

Как сообщил еще один источник, Якубов "горит желанием" отправиться в зону проведения спецоперации, поэтому следствие пошло ему навстречу. Ранее обвинение по террористической статье не позволяло ему этого.

Спортсмена задержали 22 октября 2023 года в одном из московских аэропортов. По версии следствия, он записал для соцсетей видеоролик, наложив на него высказывания террориста Шамиля Басаева, стоявшего за крупными терактами в России.

Чертановский суд Москвы заключил под стражу Якубова, удовлетворив ходатайство следствия. 5 декабря суд признал арест законным и отклонил жалобу защиты Якубова.

Позже Якубов был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.