ФСБ задержала жителя Петербурга за попытку поджога авиатехники

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Санкт-Петербурга, который хотел поджечь авиационную технику на одном из местных оборонных предприятий. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, молодой человек работал курьером в одном из магазинов города. Якобы в поисках "легких" денег он сам обратился к украинским спецслужбам с предложением совершать диверсии на объектах военно-промышленного комплекса России за вознаграждение. Кураторы поручили ему поджечь авиатехнику, при этом он пытался привлечь к преступлению еще двух местных жителей, уточнили в правоохранительных органах.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Диверсия" и "Склонение к совершению диверсии". Наказание по первой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы, а по второй – до 15 лет.

Ранее суд приговорил к 22,5 года колонии россиянина Александра Димитренко за попытку подрыва железнодорожного пути в Воронежской области по заданию украинской разведки.

Согласно материалам дела, в 2022 году мужчина забрал из схрона в Воронеже взрывное устройство, которое планировал заложить под ж/д путь около станции Масловка. Злоумышленника задержали по месту жительства.