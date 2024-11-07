Суд арестовал обвиняемого в диверсии, повлекшей сход 22 вагонов под Уфой

Фото: телеграм-канал "Приволжская транспортная прокуратура"

Кировский районный суд Уфы арестовал мужчину, подозреваемого в диверсии на железной дороге, которая привела к сходу 22 вагонов. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По версии следствия, 31-летний уроженец Донецкой области в ноябре 2024 года получил задание взорвать железнодорожное полотно в Уфимском районе Башкортостана. Выполняя указания из мессенджера, он повредил железную дорогу, из-за чего сошли 22 вагона.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

ЧП произошло 3 ноября на перегоне из Иглина в Дему. Пострадавших в результате диверсии не было, а оперативно прибывший восстановительный поезд не допустил задержек в движении составов.

По данному факту тогда начали проверку безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.