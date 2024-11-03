Более 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Башкирии

Фото: телеграм-канал "Приволжская транспортная прокуратура"

В Башкирии на участке пути Иглино – Дема 22 вагона с углем сошли с рельсов, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в телеграм-канале.

По данным ведомства, сход произошел на перегоне Пост 28 километр – Пост 21 километр, в результате инцидента пострадавших нет.

"На место схода направлен восстановительный поезд со станции Дема. Задержек движения поездов не допущено", – говорится в сообщении.

На место схода вагонов выехали следственно-оперативная группа и и. о. уфимского транспортного прокурора. По факту ЧП прокуратура проводит проверку о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее два вагона с углем сошли с рельсов в Ленинградской области. В результате ЧП никто не пострадал.