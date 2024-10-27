Спецслужбы ДНР задержали женщину за попытку подрыва сотрудника ФСИН

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Правоохранители в ДНР задержали жительницу города Волноваха за попытку подрыва сотрудника ГУФСИН самодельным взрывным устройством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

Женщина по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) около полугода следила за сотрудником ФСИН, самостоятельно изготовила взрывное устройство и хотела дистанционно подорвать его с помощью радиосвязи.

В данный момент следователи принимают процессуальное решение в отношении задержанной.

Сотрудники ФСБ ранее задержали мужчину, который готовил террористический акт в Ставрополе. По данным спецслужбы, диверсию он пытался совершить с помощью самодельного зажигательного устройства в месте массового скопления людей.

Еще один житель РФ был принан виновным в госизмене за шпионаж в пользу Украины. Мужчина собирался передать ГУР Минобороны Украины сведения о работе одного из оборонных предприятий Хабаровского края.