ФСБ предотвратила теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле

Фото: ЦОС ФСБ

Российские спецслужбы предотвратили теракт в Нижнем Тагиле на электроподстанции, питающей одно из предприятий ВПК и инфраструктуру Свердловской железной дороги, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан функционер запрещенной в России проукраинской террористической организации. Им оказался россиянин 1997 года рождения, который планировал за денежное вознаграждение устроить террористический акт.

В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания, рассказав, что компоненты зажигательного устройства купил в Екатеринбурге.

Ранее суд приговорил к 22,5 года колонии россиянина Александра Димитренко за попытку подрыва железнодорожного пути в Воронежской области по заданию украинской разведки.

В 2022 году мужчина забрал из схрона в Воронеже взрывное устройство, которое планировал заложить под железнодорожными путями около станции Масловка. Злоумышленника задержали по месту жительства.