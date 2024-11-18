ФСБ задержала россиянина, готовившего теракты в трех регионах РФ

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Спецслужбы задержали 48-летнего россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

По данным службы, злоумышленника 1976 года рождения задержали на территории Калужской области. Он в интересах Украины собирал самодельные взрывные устройства, которые планировал использовать для совершения терактов.

ФСБ установило, что в октябре 2023 прошлого россиянин был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора оборудовал в своем загородном доме лабораторию по производству взрывчатых веществ.

Изготовленные взрывные устройства через тайники передавались другим агентам для диверсий в Белгороде и Брянске во время выборов президента РФ в марте 2024 года, а также для подрыва газораспределительной подстанции в Туле.

Дома у задержанного изъяли готовое к использованию самодельное взрывное устройство массой 4,8 килограмма, компоненты для взрывчатых веществ, патроны, оружие времен Великой Отечественной войны, пистолет Макарова, сим-карты, ноутбук и смартфон для связи с украинскими спецслужбами.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. В рамках дела задержано еще семь граждан РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянина за передачу Украине данных об оборонном предприятии. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена".

До этого также был задержан житель Санкт-Петербурга, который хотел поджечь авиационную технику. При этом мужчина пытался привлечь к преступлению еще двух местных жителей.