Задержанные в Брянской области украинские диверсанты получили до 28 лет колонии

Фото: ТАСС/ Потицкий Алексей

2-й Западный окружной военный суд осудил четырех граждан Украины, являвшихся участниками диверсионно-террористической группы (ДРГ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ЦОС ФСБ России.

Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 26 до 28 лет, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафами в размере от 1,7 до 2 миллионов рублей.

Осужденные работали кадровыми сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) и Службы специальных операций (ССО) Минобороны Украины. Среди них подполковник Андрей Антоненко, капитан Андрей Кулиш, младший лейтенант Денис Ткаченко и сержант Алексей Мазуренко.

Все они, по данным ведомства, входили в группу, которую 30 августа 2023 года заблокировали в Навлинском районе Брянской области. Трое диверсантов были ликвидированы в ходе боестолкновения, остальные задержаны. У них изъяли оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, приборы ночного видения, тепловизоры, а также средства связи.

Силовики зафиксировали причастность злоумышленников к теракту на военном аэродроме в Калужской области, к минированию опор линий электропередачи Смоленской и Курской АЭС и созданию тайников со взрывчаткой. Более того, им инкриминировали участие в террористическом сообществе, нелегальный оборот и контрабанду огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконное пересечение российской границы.

Как выяснили правоохранители, все четверо проходили спецподготовку в полевых лагерях на Украине под руководством инструкторов из Великобритании.

В настоящее время ведомство также расследует дело другой диверсионной группы, которую нейтрализовали в августе 2025 года в Брянской области. В ее состав входили кадровые сотрудники ССО Минобороны Украины, обучавшиеся под руководством западных спецслужб на Украине, в Литве, Эстонии и Норвегии.

Злоумышленники были засланы в Россию для диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Кроме того, они признали свою причастность к подрыву железнодорожного полотна в сентябре 2024 года в Новооскольском районе Белгородской области.

Ранее ФСБ задержала азербайджанца за подготовку терактов в Ставропольском крае. Мужчина вступил в запрещенную украинскую террористическую организацию и следил за российскими объектами, включая силовые ведомства и транспортную инфраструктуру в Ессентуках и Ставрополе.

Злоумышленник купил компоненты для взрывных устройств и планировал их изготовление, используя навыки из спецподразделений. Сотрудники ФСБ изъяли компоненты, средства связи и доказательства. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.