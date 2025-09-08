Гражданин Азербайджана задержан в Ставропольском крае за подготовку терактов

Фото: depositphotos/doomu

Российские спецслужбы задержали в Ставропольском крае азербайджанца за подготовку терактов. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, мужчина по своей воле вступил в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию и по заданию ее лидеров следил сразу за несколькими российскими объектами, в том числе за зданием силовых ведомств и за транспортной инфраструктурой в Ессентуках и Ставрополе.

Готовясь к диверсии, злоумышленник купил составляющие для создания взрывных устройств (ВУ), которые он оставил в тайнике. Как уточнили в ведомстве, мужчина собирался сделать несколько ВУ, используя навыки, полученные во время службы в спецподразделениях.

В результате сотрудники ФСБ России изъяли компоненты для взрывных устройств, средства связи и другие доказательства его деятельности. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

Ранее силовики совместно с Росгвардией задержали в Воронеже россиянина, который переводил в криптовалюте деньги военизированному объединению, сформированному под контролем Главного управления военной разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В ФСБ России указали, что мужчина по своей воле связался с представителями иностранных спецслужб в мессенджере Telegram. По факту произошедшего было возбуждено дело о госизмене. Суд отправил злоумышленника в СИЗО.