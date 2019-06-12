Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет

Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд. Зато станут раздавать бесплатный интернет на всю Землю, чтобы... ну, например, чтобы сделать Маска самым богатым человеком на Земле.

Несомненно, в этой информации есть доля правды. Давайте разбираться по порядку вместе с обозревателем Москвы 24 Николаем Гринько.

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, в конце прошлого месяца запустила на орбиту первые 60 спутников, которые в будущем станут частью программы Starlink. Всего в рамках этой программы в космос планируется вывести почти 12 тысяч таких спутников (если точнее, 11 943). И эта обширная сеть действительно будет обеспечивать интернет-связь для всей планеты. Илон Маск планирует "подвинуть" половину всех интернет-провайдеров мира.

Спутниковый интернет – изобретение не новое. Давно существуют спутники, находящиеся на геостационарной орбите на высоте около 36 000 километров и раздающие интернет. Но, несмотря на кажущуюся высокотехнологичность, такая связь очень неудобна. Во-первых, дорого, а во-вторых, очень медленно. Все дело в том, что сигнал от пользователя должен сначала преодолеть 36 000 километров до спутника, а потом – еще столько же обратно. В сумме это 72 000 километров. Даже если учесть, что радиоволны распространяются со скоростью света, на то, чтобы покрыть это расстояние, у них уходит примерно полсекунды.

Спутники Starlink работают по абсолютно другой схеме. Во-первых, орбита у них не геостационарная, то есть они все время вращаются вокруг Земли, а не висят над какой-то одной точкой. А во-вторых, располагаться они будут на высоте 450 километров, что примерно в 80 раз ниже существующих спутников. Соразмерно возрастет и скорость передачи данных: задержка, по расчетам, уменьшится до 0,025 секунды. С этим уже вполне можно работать.

Вопреки ожиданиям многих, интернет Илона Маска не будет бесплатным, и подключиться к нему с помощью смартфона будет невозможно. Для начала потребуется терминал – специальное устройство размером "с коробку для пиццы", как сообщил Маск. Именно оно будет получать спутниковый сигнал и раздавать его пользователям. По предварительным подсчетам, все 12 000 спутников смогут одновременно обслуживать 14 000 000 таких терминалов. К каждому терминалу можно подключить несколько десятков устройств, а значит Starlink сможет обслуживать сотни миллионов конечных пользователей по всему миру. И не бесплатно. Цена, конечно, будет не заоблачной, сопоставимой со стандартными расценками, но она все равно будет. Илон Маск – бизнесмен, и деньги считать умеет. Компания SpaceX, как известно, занимается коммерческими запусками космических кораблей, но, по расчетам, к 2020 году выручка от запусков составит "всего" пять миллиардов долларов в год.

После первого тестового запуска первых 60 спутников в Сети тут же появились снимки: светящиеся точки "паровозиком" летят по ночному небу и при этом светятся ярче многих звезд. Астрономы всего мира тут же высказали возмущение: если вокруг планеты появятся 12 тысяч таких ярких точек, то они будут мешать вести наблюдение за звездами. На это Маск ответил, что спутники скоро поднимутся выше, переориентируют свои солнечные панели и станут менее заметными. Поэтому даже после вывода на орбиту всей группировки помехи астрономам будут не так уж велики.

А вот теперь главный вопрос: зачем Илону Маску Starlink? Неужели только для того, чтобы лишить работы половину интернет-провайдеров Земли? На самом деле цели Маска гораздо амбициознее. В планах SpaceX – отправка людей на Марс, и для этого сейчас строится многоразовая система Starship – гигантская разгонная ступень весом в тысячи тонн и большой космический корабль, размером больше, чем вся сегодняшняя МКС. Чтобы окупить этот фантастический проект, понадобятся огромные средства. Но даже если вся мировая космонавтика станет пользоваться только ракетами Илона Маска, денег на Starship не хватит. Спроса на такое количество запусков нет во всем мире, и поэтому Маск создает этот спрос искусственно.

Фото: телеграм-канал Говорит Москва

Спутники системы Starlink, как мы уже говорили, будут "висеть" на относительно небольшой высоте. Это приведет к тому, что служить каждый спутник будет лишь несколько лет – после этого он постепенно сойдет с орбиты и сгорит в атмосфере. А значит, на орбиту нужно будет ежегодно поднимать тысячу-две новых спутников. Соответственно, вырастет и общее количество запусков – по самым осторожным подсчетам в несколько раз – и доходы SpaceX возрастут.

Откровенно говоря, мы в редакции не имеем ничего против. Пользователю все равно, кому платить за интернет, а если простая смена провайдера позволит человечеству колонизировать Красную планету – так это просто замечательно. Глядишь, совсем скоро каждый сможет слетать на Марс в отпуск на пару недель.

Хотя...