Возле офиса SpaceX установили билборды "Kak tebe takoe, Elon Musk?"

Видео: Youtube/форум "Дело за малым"

Американского инженера, предпринимателя-изобретателя и инвестора Илона Маска пригласили на форум в Россию с помощью билбордов у офиса SpaceX в Лос-Анджелесе. Форум под названием "Дело за малым" устраивает администрация Краснодарского края.

На билборде – надпись латиницей "Kak tebe takoe, Elon Musk?" и QR-код, ведущий на сайт форума. На заднем плане видна ракета Falcon. По ссылке можно увидеть клип, в котором бизнесмены с юга России поют песню Only Elon in Our Hearts на мотив "Крылатых качелей".

"Один из спикеров форума разместил рекламный баннер возле офиса Илона Маска. На сайте размещено приглашение на форум, и бизнесмен Илон Маск сможет принять его и подтвердить свое участие", – сообщили ТАСС в администрации Краснодарского края.





Как отреагировал на приглашение Маск – пока не известно.

Мем "Как тебе такое, Илон Маск?" широко разошелся по Сети. В феврале 2018 года компания Space X Илона Маска первой в мире запустила в космос сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Дополнительным грузом внутрь ракеты поместили электрокар компании Tesla, которую тоже возглавляет Маск. Изобретательные россияне решили ответить успешному предпринимателю и стали массово выкладывать посты со своими достижениями из серии "эту страну не победить". В своем большинстве ответом Илону Маску стали бытовые лайфхаки, используемые еще с советских времен, из серии: пробка в крышке кастрюли, чтобы не обжечь руки, или чехлы на пульты от телевизора, чтобы не замарать. Позже мем подхватили СМИ, а народ стал реагировать на новости вызовом Маску. Так, например, бурную реакцию вызвала новость о том, как семеро заключенных на территории колонии соорудили из снега "Тополь-М" в натуральную величину: "А как тебе такое, Илон Маск?"

На сайте администрации Краснодарского края говорится, что на форуме "Дело за малым" ожидается порядка 20 тысяч участников. Анонсируется участие министра экономического развития РФ Максима Орешкина.