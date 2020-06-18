Военный спутник США запустили на орбиту с борта МКС

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Американский военный спутник Red-Eye-2 вывели на орбиту с борта Международной космической станции, сообщает "Газета.ру".

Спутник запустили в интересах управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США DARPA.

Отмечается, что это второй спутник Red-Eye. Первый запустили в июне 2019 года. Всего их три.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса заявили, что в стыковочном агрегате космического корабля Crew Dragon, который создала компания Илона Маска, нет российских деталей. При этом сам по себе запуск стал событием – впервые астронавты прибыли на МКС на частном корабле.

