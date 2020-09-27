Маск опубликовал снимок корабля Starship с хвостовым оперением

Фото: twitter.com/elonmusk

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 километров.

Бизнесмен написал в Twitter, что сейчас происходит сборка хвостового оперения, а уже на следующей неделе будет готов носовые обтекатель и оперение. Также прототипу поставят сразу на три двигателя.

Предполагается, что оперение поможет ракете вернуться на Землю. В начале сентября прототип без обтекателя и только на одном двигателе успешно совершил первый испытательный полет, поднявшись на высоту 150 метров и опустившись обратно.

Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. SpaceX разрабатывает систему из многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Ожидается, что она позволит доставлять в космос спутники, экипажи и грузы.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее заявил, что космические корабли SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner выглядят гламурно по сравнению с российским "Союзом".