Маск опубликовал снимок корабля Starship с хвостовым оперением

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Фото: twitter.com/elonmusk
Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 километров.
Бизнесмен написал в Twitter, что сейчас происходит сборка хвостового оперения, а уже на следующей неделе будет готов носовые обтекатель и оперение. Также прототипу поставят сразу на три двигателя.
Предполагается, что оперение поможет ракете вернуться на Землю. В начале сентября прототип без обтекателя и только на одном двигателе успешно совершил первый испытательный полет, поднявшись на высоту 150 метров и опустившись обратно.
Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. SpaceX разрабатывает систему из многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Ожидается, что она позволит доставлять в космос спутники, экипажи и грузы.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее заявил, что космические корабли SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner выглядят гламурно по сравнению с российским "Союзом".
Во время испытания прототипа корабля Starship Илона Маска случился пожар
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