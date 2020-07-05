США получили замену российским ракетным двигателям

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Компания United Launch Alliance сообщила, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4.

Как пишет "Комсомольская правда", он был создан для замены российских РД-180. Агрегат не является серийным, его будут использовать для испытаний вместе с носителем.

РД-180 оснащают ракеты семейства Atlas, которые используют для критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах национальной безопасности США.

При этом закон США обязал американские ВВС отказаться от использования РД-180. В конгрессе отмечали, что заменить российские двигатели в ближайшие годы невозможно.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что разрабатываемый SpaceX двигатель Raptor побил рекорд РД-180 по показателю уровня давления в камере сгорания.

Госкорпорация Роскосмос ответила, что в РД-180 используется другая топливная схема, что подразумевает иные параметры работы, поэтому сравнивать двигатели неуместно.