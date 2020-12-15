Рогозин заявил, что Россия начнет пилотируемые полеты к Луне на ракетах "Ангара"

Фото: twitter.com/Rogozin
Первые пилотируемые полеты в рамках реализации российской лунной программы будут осуществляться на ракетах-носителях семейства "Ангара", а не на сверхтяжелой ракете "Енисей", сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Facebook.
"Ангара в ее различных новых версиях (5М, 5В) становится основным средством выведения тяжелых полезных нагрузок и универсальным инструментом начала исследования дальнего космоса. Наличие с 2023-го двух стартовых комплексов позволит комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы. Основной инструмент для начала лунных исследований мы уже нащупали", – написал Рогозин.
По его мнению, ракета сверхтяжелого класса "Енисей" должна создаваться с использованием современных технологий, а ее разработка на основе существующих решений была бы преждевременной, несмотря на их сохраняющуюся конкурентоспособность. Так, в частности, Рогозин считает необходимым разработать новые облегченные виды материалов для корпуса ракеты и топливных баков, причем их производство должно быть максимально эффективным, оптимизированным и обладать продуманной логистикой.
"Нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться горячего резервирования и многократного использования. Создавать его нужно с широким применением аддитивных технологий для удешевления серийного производства", – отметил он.
Также Рогозин пояснил, что, поскольку запуски сверхтяжелых ракет будут осуществляться не так часто, как пуски базовых ракет среднего класса, работа над модулями "Енисея" должна послужить основой и для других будущих проектов.
"Работа над универсальными ракетными модулями сверхтяжелой ракеты должна нас привести к созданию прототипа ракеты-носителя среднего класса для полноценной замены легендарной и любимой нами ракеты-носителя "Союз-2". Это должно произойти в ближайшее десятилетие", – написал глава "Роскосмоса".
Ранее замглавы "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что США могут попытаться реализовать на Луне военные программы совместно с коалицией партнеров в рамках программы "Артемида".
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