В "Роскосмосе" не исключили, что США планируют реализовать на Луне военные программы

Фото: depositphotos/Iurii

США могут попытаться реализовать на Луне военные программы совместно с коалицией партнеров в рамках программы "Артемида", заявил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Он отметил, что принципы соглашений, разработанные в рамках данной программы, прямо или косвенно нарушают нормы международного космического права, в них, в частности, нет прямого запрета на осуществление военных программ на Луне.

"США планируют представить текст соглашения на сессии Комитета ООН по космосу в 2021 году для создания глобальной коалиции единомышленников, а также привлечения к американской лунной программе "Артемида" наибольшего количества инвестиций и партнеров", – приводит слова Савельева ТАСС.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что освоение Луны может быть осуществлено только в международной кооперации. Он выразил мнение, что ни одно государство не справится с данной задачей без помощи России. По словам Рогозина, взаимодействие между РФ и Соединенными Штатами по данной программе продолжится в любом случае.

Сейчас NASA при участии Европейского и Японского космических агентств работают над проектом возобновления полетом на естественный спутник Земли. Программа получила название "Артемида".