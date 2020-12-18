Разгонный блок "Фрегат" со спутниками OneWeb отделился от третьей ступени "Союза-2.1б"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный, сообщает ТАСС. Разгонный блок со спутниками уже успешно отделился от третьей ступени ракеты.

Ракета оторвалась от стартового стола в 15:27. В 15:36 разгонный блок отделился. Выведение аппаратов разгонным блоком займет чуть меньше четырех часов. Спутники будут отделяться в девять этапов, по четыре аппарата за раз.

Это первый запуск аппаратов OneWeb с космодрома Восточный. Кроме того, это первый полностью коммерческий запуск с этого космодрома.

Запуск проводится в рамках контракта, подписанного в 2015 году, по которому планировалось выполнить пуск 21 ракеты "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру. Позже количество пусков сократили до 19.

К концу 2022 года OneWeb планирует развернуть группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.