Разгонный блок "Фрегат" со спутниками OneWeb отделился от третьей ступени "Союза-2.1б"

15:46
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный, сообщает ТАСС. Разгонный блок со спутниками уже успешно отделился от третьей ступени ракеты.
Ракета оторвалась от стартового стола в 15:27. В 15:36 разгонный блок отделился. Выведение аппаратов разгонным блоком займет чуть меньше четырех часов. Спутники будут отделяться в девять этапов, по четыре аппарата за раз.
Это первый запуск аппаратов OneWeb с космодрома Восточный. Кроме того, это первый полностью коммерческий запуск с этого космодрома.
Запуск проводится в рамках контракта, подписанного в 2015 году, по которому планировалось выполнить пуск 21 ракеты "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру. Позже количество пусков сократили до 19.
К концу 2022 года OneWeb планирует развернуть группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: