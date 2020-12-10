Рогозин назвал дату пуска ракеты "Союз-2" с космодрома Восточный

Фото: twitter.com/OneWeb

Единственный запуск с космодрома Восточный в 2020 году состоится 18 декабря. Там запустят ракету "Союз-2" со спутниками OneWeb. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Twitter.

"В этой укладке 36 космических аппаратов компании OneWeb. Запустим 18 декабря ракетой "Союз-2" и разгонным блоком "Фрегат", – написал он, приложив фото из монтажно-испытательного корпуса космодрома, где идет подготовка к пуску.

Уточняется, что запуск проводится в рамках контракта, подписанного в 2015 году, по которому планировалось выполнить пуск 21 ракеты "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру. Позже количество пусков сократили до 19.

На данный момент выполнено три пуска: два с Байконура и один с Куру. К концу 2022 года OneWeb планирует развернуть группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.

Ранее Рогозин заявил, что планирует продолжить сочинять песни. По его словам, преимущественно он пишет стихи о войне и о России. Часть произведений посвящена его коллегам. Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что часто работает над текстами во время перелетов к космодрому Восточный.