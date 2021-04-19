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Технологии

16:58

Академик прокомментировал намерение России выйти из проекта МКС

наука технологии

Фото: depositphotos/3DSculptor

Россия планирует отказаться от использования Международной космической станции и создать собственный транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой. Об этом радиостанции "Комсомольская правда" рассказал академик Академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин.

"По договоренности МКС должна эксплуатироваться до 2024 года, она должна быть сведена с орбиты в 2025 году. Чтобы принять такое решение, а не продлять дальше, нужно заключение какой-то комиссии по состоянию борта самых первых модулей", – рассказал эксперт.

Он добавил, что Россия имеет свой вариант модулей. В частности, два таких будут запущены на МКС в этом году, а еще через два года к отправке подготовят научно-энергетический модуль.

"Если эксплуатация МКС будет признана нерациональной, то можно будет отделить наши новые модули и на их основе строить российскую орбитальную станцию", – объяснил академик.

Маринин отметил, что США хотели бы отдать эксплуатацию МКС коммерческим структурам.

"Что нас в общем-то не очень устраивает, потому что одно дело – профессионалы из NASA, а другое дело – какие-то коммерческие структуры с ней работают", – заключил специалист.

Ранее сообщалось, что Россия обсудит дальнейшее сотрудничество в области полетов на Международную космическую станцию (МКС) после 2024 года. В госкорпорации отметили, что будут учитывать собственные планы России по развертыванию орбитальной служебной станции нового поколения.

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