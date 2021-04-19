Академик прокомментировал намерение России выйти из проекта МКС

16:58
Фото: depositphotos/3DSculptor
Россия планирует отказаться от использования Международной космической станции и создать собственный транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой. Об этом радиостанции "Комсомольская правда" рассказал академик Академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин.
"По договоренности МКС должна эксплуатироваться до 2024 года, она должна быть сведена с орбиты в 2025 году. Чтобы принять такое решение, а не продлять дальше, нужно заключение какой-то комиссии по состоянию борта самых первых модулей", – рассказал эксперт.
Он добавил, что Россия имеет свой вариант модулей. В частности, два таких будут запущены на МКС в этом году, а еще через два года к отправке подготовят научно-энергетический модуль.
"Если эксплуатация МКС будет признана нерациональной, то можно будет отделить наши новые модули и на их основе строить российскую орбитальную станцию", – объяснил академик.
Маринин отметил, что США хотели бы отдать эксплуатацию МКС коммерческим структурам.
"Что нас в общем-то не очень устраивает, потому что одно дело – профессионалы из NASA, а другое дело – какие-то коммерческие структуры с ней работают", – заключил специалист.
Ранее сообщалось, что Россия обсудит дальнейшее сотрудничество в области полетов на Международную космическую станцию (МКС) после 2024 года. В госкорпорации отметили, что будут учитывать собственные планы России по развертыванию орбитальной служебной станции нового поколения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: