НАСА опровергло причастность астронавтов из США в появлении дыры на МКС

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Помощник главы НАСА по пилотируемым полетам Кэти Лидерс заявила, что США отвергают предположения о психологическом кризисе астронавтов НАСА, которое могло стать причиной инцидента с отверстием в бытовом отсеке "Союз МС-09" на МКС в 2018 году.

"Члены экипажа от НАСА выполняют свои миссии профессионально и честно. Я поддерживаю Серину и ее профессиональное поведение, и я не нахожу это обвинение заслуживающим доверия", – сказала она.

Инцидент произошел в августе 2018 года. На МКС упало давление. Выяснилось, что утечка воздуха связана с отверстиями в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09".

Позже в СМИ появилась информация о том, что "Роскосмос" якобы рассматривает в качестве основной версию, согласно которой дыры намеренно просверлили американские астронавты, чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. В числе других версий значились попадание микрометеорита и производственный брак.

После того, как была обследована внешняя поверхность МКС и бытового отсека корабля, космонавт Сергей Прокопьев заявил, что отверстия были сделаны изнутри.