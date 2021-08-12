Источник рассказал, кто мог просверлить дыры в корабле "Союз МС-09" в 2018 году

Отверстия в российском космическом корабле "Союз МС-09" были проделаны в условиях невесомости человеком, который не был знаком с его устройством. Об этом ТАСС заявил высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли.
"Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора", – сказал источник, отметив, что характер расположения дыр свидетельствует о том, что сделавший это человек не знал, как устроен корабль.
При этом он подчеркнул, что повреждения не могли возникнуть на земле, так как в противном случае "Союз" не прошел бы испытания в вакуумной камере.
Собеседник агентства обратил внимание на тот факт, что после инцидента космонавты NASA, отказались проходить проверку на полиграфе, в отличие от россиян. Кроме того, российской стороне не была предоставлена возможность проверить находящиеся на борту МКС инструменты на предмет наличия на них следов металлической стружки.
Инцидент произошел в августе 2018 года. На МКС упало давление. Выяснилось, что утечка воздуха связана с отверстиями в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09".
Позже в СМИ появилась информация о том, что "Роскосмос" якобы рассматривает в качестве основной версию, согласно которой дыры намеренно просверлили американские астронавты, чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. В числе других версий значились попадание микрометеорита и производственный брак.
После того, как была обследована внешняя поверхность МКС и бытового отсека корабля, космонавт Сергей Прокопьев заявил, что отверстия были сделаны изнутри.
20 декабря спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-09" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в казахстанской степи. На борту были контейнеры с пробами, взятыми из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля. Их передали компетентным органам в подмосковном Королеве.
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