Рогозин заявил, что правда о появлении дыры на МКС нанесет вред отношениям в космосе

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Правда о причине появления дыры в транспортном корабле "Союз МС-09" на Международной космической станции (МКС) может нанести вред международным отношениям в космосе, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Об этом он сообщил на YоuTube-канале "Эха Москвы".

Перед началом радиоэфира ведущий программы Алексей Венидиктов задал Рогозину вопрос о причинах появления отверстия в обшивке: "Там действительно медицинская история была?"

"Лучше не комментировать, потому что это ущерб нанесет двухсторонним отношениям", – ответил Рогозин.

Инцидент произошел в августе 2018 года. На МКС упало давление. Выяснилось, что утечка воздуха связана с отверстиями в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09".

После того, как была обследована внешняя поверхность МКС и бытового отсека корабля, космонавт Сергей Прокопьев заявил, что отверстия были сделаны изнутри. В числе различных версий значились попадание микрометеорита и производственный брак.

Позже в СМИ появилась информация о том, что "Роскосмос" якобы рассматривает в качестве основной версию, согласно которой дыры намеренно просверлили американские астронавты, чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.