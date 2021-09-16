Правительство выделило 4 млрд руб на развитие космического туризма

В России будут развивать космический туризм. На эти цели правительство уже выделило свыше 4 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Деньги получит компания "Главкосмос" – оператор космического туризма. Средства пойдут на конструирование ракеты и корабля "Союз", которые впоследствии будут использовать для отправки туристов в космос.

И то, и другое должны построить уже к 2024 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.