Российские космонавты второй раз за неделю вышли в открытый космос

Российский космонавт отправил в путешествие по орбите упаковку с мусором. Олег Новицкий во время работы в открытом космосе оттолкнул скрепленные друг с другом крышку катушки кабеля, чехол и клапаны. Вместе с коллегой Петром Дубовым они второй раз за неделю покинули МКС, чтобы продолжить работы по подключению нового модуля "Наука" к станции.

Космонавты подсоединили кабель локальной сети, два высокочастотных кабеля телевизионной связи, а также кабель антенны "Курс-П". Ненужные материалы упаковали и просто оттолкнули от станции.

Ранее в "Роскосмосе" уточнили, что подобные предметы становятся объектами космического мусора. Их опасность для МКС довольно низкая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.