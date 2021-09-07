Космонавт Олег Новицкий подал заявку на участие в онлайн-голосовании

Москвич Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции (МКС), отправил заявку на участие в электронном голосовании в рамках сентябрьских выборов.

Космонавт отметил, что благодаря онлайн-голосованию отдать свой голос может любой гражданин даже из космоса.

"Но сначала нужно зарегистрироваться. Мне это сделать немного сложнее, чем вам, потому что здесь не работает сотовая связь и мой телефон сейчас находится на Земле, поэтому мне, конечно, придется просить помощи. Для тех, кто находится на Земле, это сделать проще: всего два клика на телефоне – и готово", – отметил Новицкий.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

