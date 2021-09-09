Фото: roscosmos.ru
Российские космонавты начали шестичасовой выход в открытый космос, сообщает пресс-служба "Роскосмоса". Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
В 18:10 космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции. Это необходимо, чтобы выполнить работы по интеграции нового модуля "Наука".
Российским космонавтам предстоит завершить операцию по окончательному подключению кабеля Ethernet к модулю "Наука", а также установить на модуле "Поиск" платформу с тремя контейнерами "Биориск-МСН". Кроме того, Новицкому и Дуброву необходимо провести соединение интерфейсов модуля "Наука" и "Звезда" российского сегмента МКС.
Уточняется, что при наличии времени космонавты займутся монтажом перекидных поручней для перехода со второго приборно-грузового отсека модуля "Наука" на первый. Запланировано также проведение фотосъемки внешней поверхности российского сегмента МКС.
Предыдущий выход в открытый космос для интеграции модуля "Наука" состоялся 3 сентября. Его длительность составила более 7,5 часов. Тогда космонавтам не удалось подключить к модулю "Наука" Ethernet-кабель, а также установить ряд поручней.
Известно, что для полной интеграции модуля "Наука" понадобится около 10 выходов в космос. Космонавтам предстоит протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить средства крепления крупногабаритных объектов, а также шлюзовую камеру и радиационный теплообменник, которые в настоящее время размещены на малом исследовательском модуле "Рассвет".
Изначально российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров должны были выйти в открытый космос 2 и 8 сентября. Однако сроки сдвинули по просьбе американских коллег.
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур. 21 июля его вывели на низкую околоземную орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М". А 29 июля модуль успешно пристыковался к МКС после 14-летнего ожидания на Земле и восьмидневного полета.
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос
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