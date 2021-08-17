Россиян предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

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Относящийся к классу потенциально опасных астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле 21 августа, но для планеты он не представляет угрозы, поскольку пролетит мимо. Об этом со ссылкой на пресс-службу Московского планетария сообщает РИА Новости.

"По расчетам специалистов NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 миллиона километров 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 километра", – говорится в сообщении.

В планетарии отметили, что существует целый класс астероидов, которые называются "сближающимися с Землей", они считаются потенциально опасными объектами. Речь идет о небесных телах, которые в не самом далеком будущем могут приблизиться к планете на расстояние 7,5 миллиона километров или менее.

В то же время ученые подчеркивают, что наибольшую опасность представляют небесные тела, которые не отслеживаются астрономами и мир узнает о них только после падения. Как это было, например, с челябинским метеоритом.

В конце июля ООН предупредила о большом количестве угрожающих Земле астероидов.

Научно-технический подкомитет организации по использованию космического пространства в мирных целях выпустил отчет, в котором называется реальное количество астероидов и комет, пересекающих орбиту Земли. В документе утверждается, что на сегодняшний день известно о более чем 25 тысячах подобных объектов.