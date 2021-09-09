Модуль "Наука" подключили к локальной вычислительной станции МКС – "Роскосмос"

Фото: Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров успешно подключили кабель Ethernet к модулю "Наука", следует из трансляции "Роскосмоса".

"МЛМ подключен к локально-вычислительной сети станции", – заявил в ходе трансляции инструктор по внекорабельной деятельности Игорь Тарасов.

Подключить кабель космонавты должны были еще 3 сентября, во время предыдущего планового выхода в открытый космос. Однако сделать это не удалось.

Нынешний выход начался в 17:55. Космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции. Помимо подключения Ethernet-кабеля, им предстояло установить на модуле "Поиск" платформы с тремя контейнерами "Биориск-МСН", а также провести соединение интерфейсов модуля "Наука" и "Звезда" российского сегмента МКС.

Изначально российские космонавты должны были выйти в открытый космос 2 и 8 сентября. Однако сроки сдвинули по просьбе американских коллег.