Модуль "Наука" подключили к локальной вычислительной станции МКС – "Роскосмос"

Фото: Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров успешно подключили кабель Ethernet к модулю "Наука", следует из трансляции "Роскосмоса".
"МЛМ подключен к локально-вычислительной сети станции", – заявил в ходе трансляции инструктор по внекорабельной деятельности Игорь Тарасов.
Подключить кабель космонавты должны были еще 3 сентября, во время предыдущего планового выхода в открытый космос. Однако сделать это не удалось.
Нынешний выход начался в 17:55. Космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции. Помимо подключения Ethernet-кабеля, им предстояло установить на модуле "Поиск" платформы с тремя контейнерами "Биориск-МСН", а также провести соединение интерфейсов модуля "Наука" и "Звезда" российского сегмента МКС.
Изначально российские космонавты должны были выйти в открытый космос 2 и 8 сентября. Однако сроки сдвинули по просьбе американских коллег.
Российские космонавты начали шестичасовой выход в открытый космос
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