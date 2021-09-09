Космонавты столкнулись с трудностями при подключении кабеля к модулю "Наука"

Вышедшие в открытый космос члены экипажа МКС столкнулись с трудностями в работе. Космонавт Петр Дубров не сразу смог установить поручень на модуле "Наука" – это стало понятно из переговоров экипажа с Землей, транслируемых Роскосмосом.

Установить поручень не удалось во время прошлого выхода 3 сентября. На этот раз через пару попыток работа все же была сделана. А Олегу Новицкому при подключении кабеля Ethernet к модулю "Наука" пришлось вручную его раскручивать из-за сломавшегося замка.

С Земли также сообщили, что причиной проблемы стала сбившаяся резьба у втулки замка. Впереди у космонавтов еще много работы.

Это уже второй выход в открытый космос Олега Новицкого и Петра Дубова на этой неделе и 50-й плановый. Всего космонавтам предстоит пробыть в открытом космосе более 6 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.