Космонавты столкнулись с трудностями при подключении кабеля к модулю "Наука"

09 сентября, 20:30
Вышедшие в открытый космос члены экипажа МКС столкнулись с трудностями в работе. Космонавт Петр Дубров не сразу смог установить поручень на модуле "Наука" – это стало понятно из переговоров экипажа с Землей, транслируемых Роскосмосом.
Установить поручень не удалось во время прошлого выхода 3 сентября. На этот раз через пару попыток работа все же была сделана. А Олегу Новицкому при подключении кабеля Ethernet к модулю "Наука" пришлось вручную его раскручивать из-за сломавшегося замка.
С Земли также сообщили, что причиной проблемы стала сбившаяся резьба у втулки замка. Впереди у космонавтов еще много работы.
Это уже второй выход в открытый космос Олега Новицкого и Петра Дубова на этой неделе и 50-й плановый. Всего космонавтам предстоит пробыть в открытом космосе более 6 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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