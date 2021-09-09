Экипаж МКС сообщил о дыме и запахе сгоревшего пластика

На МКС сработала аварийная сигнализация. Экипаж сообщил о дыме и запахе сгоревшего пластика в модуле "Звезда".

О возгорании на станции сообщил Центру управления полетами космонавт Олег Новицкий. Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле "Звезда". Через вентиляцию запах проник с российского на американский сегмент станции.

Как сообщили в "Роскосмосе", датчик сработал при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.

В настоящее время все работает штатно. Экипажу МКС ничто не угрожает. Российские космонавты продолжают готовиться к запланированному выходу в открытый космос. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.