Путин назвал возможным продление срока службы МКС после 2024 года

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Срок службы Международной космической станции может быть продлен после 2024 года. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли.

"В соответствии с действующими соглашениями полет МКС должен завершиться в 2024 году. Несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия с учетом новых вызовов в исследовании дальнего космоса и национальных планов развития инфраструктуры", – отметил президент.

Ранее сообщалось, что в следующем году Россия планирует запустить к МКС два пилотируемых корабля "Союз" и три грузовых "Прогресса".

На 18 марта 2022 года намечен пуск "Союза МС-21" с космонавтами Денисом Матвеевым, Сергеем Корсаковым и Олегом Артемьевым, а на 21 сентября – "Союза МС-22" с Дмитрием Петелиным, Анной Кикиной и Сергеем Прокопьевым.