Россия планирует отправить к МКС пять кораблей в 2022 году

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В следующем году Россия планирует запустить к МКС два пилотируемых корабля "Союз" и три грузовых "Прогресса". Об этом в среду, 29 сентября, со ссылкой на программу полета станции сообщает РИА Новости.
Так, на 18 марта 2022 года намечен пуск "Союза МС-21" с космонавтами Денисом Матвеевым, Сергеем Корсаковым и Олегом Артемьевым, а на 21 сентября – "Союза МС-22" с Дмитрием Петелиным, Анной Кикиной и Сергеем Прокопьевым.
Помимо этого, запланированы старты кораблей "Прогресс МС-19", "Прогресс МС-20" и "Прогресс МС-21" на 15 февраля, 3 июня и 26 октября соответственно.
В текущем году Россия уже выполнила четыре запуска к Международной космической станции трех кораблей и модуля "Наука". До конца года планируется выполнить еще столько же стартов.
Ранее сообщалось, что старт корабля "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" покажут в прямом эфире. В составе экипажа – космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересиль, а также дублеры: космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина.
Трансляция с космодрома Байконур будет запущена 5 октября. Ожидается, что космонавты и съемочная группа проведут на орбите 12 дней.
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