Голикова сообщила о сложном периоде, связанном с подъемом заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России наступает сложный период из-за коронавирусной инфекции. Об этом она сказала во время заседания совета по вопросам попечительства в социальной сфере, пишет ТАСС.
"У нас подъем заболеваемости (коронавирусной инфекцией. – Прим. ред.). Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких", – заявила Голикова.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России напряженная.
Он уточнил, что на сегодняшний день число больных COVID-19 в больницах РФ увеличилось за две недели более чем на четверть.
В России выявлено 7 511 026 случаев коронавируса. За весь период умерли 207 255 человек, выздоровели 6 672 767.
В Москве зафиксировали максимум заболевших COVID-19 за сутки с июля
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