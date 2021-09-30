Голикова сообщила о сложном периоде, связанном с подъемом заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России наступает сложный период из-за коронавирусной инфекции. Об этом она сказала во время заседания совета по вопросам попечительства в социальной сфере, пишет ТАСС.

"У нас подъем заболеваемости (коронавирусной инфекцией. – Прим. ред.). Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких", – заявила Голикова.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России напряженная.

Он уточнил, что на сегодняшний день число больных COVID-19 в больницах РФ увеличилось за две недели более чем на четверть.

В России выявлено 7 511 026 случаев коронавируса. За весь период умерли 207 255 человек, выздоровели 6 672 767.

