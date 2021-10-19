Иммунолог рассказал, какая добавка помогает в борьбе с COVID-19

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В борьбе с коронавирусом могут помочь ненасыщенные жирные кислоты омега-3, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

"Это соединение, которое способствует снижению свертываемости крови и помогает выработке веществ, которые подавляют воспаление", – сказал специалист в беседе с "Лентой.ру".

Болибок отметил, что в человеческом организме есть баланс провоспалительных и противовоспалительных веществ, который постоянно регулируется, а омега-3, подчеркнул эксперт, активизирует процессы, направленные на "тушение" очагов воспаления.

Ранее профессор Австралийского католического университета Каниз Фатима Шад рассказала об обнаружении нового природного средства против COVID-19. Им стало цветковое растение чернушка посевная, которая растет в Северной Африке и Западной Азии.

По словам профессора, тимохинон, который содержится в растении, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2, не позволяя вирусу вызывать легочную инфекцию. Кроме того, это вещество способно блокировать цитокиновый шторм, свойственный тяжелобольным пациентам с COVID-19.