Инфекционист рассказал об исследованиях лекарств против коронавируса в РФ

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В России завершаются исследования нескольких препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов РИА Новости.
"Сейчас вот заканчиваются клинические исследования еще нескольких препаратов противовирусных, которые в ближайшее время, вероятнее, также станут доступны для нашей практической медицины, чтобы оказывать помощь пациентам с COVID-19", – рассказал инфекционист.
Ранее Владимир Путин заявил, что в ближайшее время для лечения коронавируса будут разработаны и начнут использоваться лекарства. При этом он заверил, что самым действенным и универсальным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. Он добавил, что необходимо помнить и про ревакцинацию.
Инфекционист рассказал, что "Дельта"-штамм может ускользать от антител
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