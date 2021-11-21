Назальную форму "Спутника V" внедрят в ближайшее время – замглавы центра имени Гамалеи

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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует в ближайшее время внедрить назальную форму вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V", заявил заместитель директора центра Денис Логунов в ходе встречи с президентом РФ, сообщает "Интерфакс".

Он уточнил, что данному препарату необходимо пройти клинические испытания, а после он будет введен в использование.

"Разработали такой препарат и в ближайшее время планируем внедрить его в практику, осталось провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет внедрять, и это будет дополнительным", – отметил эксперт.

Логунов также уточнил, что данный вид прививки поможет дополнить внутримышечную форму "Спутника V", формируя "барьерный" иммунитет в носоглотке.

Также специалист уточнил, что Центр Гамалеи произвел пробную партию вакцины от "Дельта"-штамма.

"Мы разработали все вакцинные штаммы необходимые. И в частности, для "Дельты" у нас полностью разработаны, созданы и, больше того, произведены в ограниченных условиях: аденовирус 26 типа первый компонент и аденовирус 5 типа второй компонент", – рассказал заместитель директора центра.

По его словам, если будет фиксироваться значительное снижение эффективности вакцины, которая используется на сегодняшний день, данные наработки будут применяться.

Отмечается, что это будет сделано, возможно, уже в ходе клинических исследований назальной вакцины.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у назальной вакцины от коронавируса пока не выявлено никаких побочных действий. При этом, по его словам, вопрос о возможности использования препарата вместо обычной прививки пока остается открытым.