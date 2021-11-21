Путин заявил, что прошел ревакцинацию препаратом "Спутник Лайт"

Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин прошел ревакцинацию от коронавируса. Об этом глава государства сообщил в воскресенье, 21 ноября, передает ТАСС.
"Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку – "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация", – сказал президент во время встречи с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.
Путин отметил, что переносит ревакцинацию хорошо, без негативных изменений в самочувствии. Глава РФ добавил, что готов принять участие в испытании назальной вакцины от коронавируса.
Он подчеркнул важность встречи с руководителем Центра имени Гамалеи.
"У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения "Спутника Лайт" в нашей стране и за рубежом", – заключил президент.
Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин сообщит, когда пройдет ревакцинацию. Он также неоднократно отмечал, что у российского лидера сохраняются высокие титры антител после вакцинации от COVID-19. А решение о ревакцинации будет принято на основании рекомендаций врачей.
Песков рассказал, когда Путин ревакцинируется
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