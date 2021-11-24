Антиковидные защитные меры для Путина сохраняются, несмотря на его ревакцинацию – Песков

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Меры антиковидной безопасности в отношении Владимира Путина сохраняются, несмотря на его ревакцинацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, речь идет о главе государства, и, несмотря на ревакцинацию, на фоне продолжающейся пандемии нужно принимать особые меры предосторожности, что и делают специалисты для защиты президента. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации. Он также оценил желание президента участвовать в испытаниях назальной вакцины от коронавируса. Пресс-секретарь отметил, что решение о возможности процедуры будут принимать врачи.
Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса препаратом "Спутник Лайт". Он отметил, что переносит ревакцинацию хорошо, без негативных изменений в самочувствии.
Владимир Путин прошел ревакцинацию
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