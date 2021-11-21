В РФ свыше 50 млн россиян привились "Спутником V" – Путин

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Больше 50 миллионов россиян уже вакцинировались от коронавирусной инфекции "Спутником V", а в мире этим препаратом привились около 120 миллионов, заявил Владимир Путин на встрече с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Сейчас уже и в России свыше 50 млн получили эту вакцину, а в мире – еще больше". <...> в тех странах, которые ее признали и применяют свыше 100 миллионов, под 120 миллионов уже", – отметил президент РФ.

По словам Владимира Путина, людей волнует эффективность применения данной вакцины.

Ранее российский президент заявил, что прошел ревакцинацию от коронавируса. Уточняется, что он привился "Спутником Лайт".

Путин отметил, что переносит ревакцинацию хорошо, без негативных изменений в самочувствии. Глава РФ добавил, что готов принять участие в испытании назальной вакцины от коронавируса.