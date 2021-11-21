Россиян предупредили, что эффективность вакцинации от COVID-19 снижается через 6–8 месяцев

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Эффективность прививки от коронавирусной инфекции снижается через 6–8 месяцев после введения первой дозы, в связи с этим нужна ревакцинация, заявил на встрече с Владимиром Путиным заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов, сообщает ТАСС.

"Мы, естественно, видим снижение, причем не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации через 6–8 месяцев после первого применения. И естественно, что первым просто посылом, который возникает у любого исследователя, у любого медика – применить ревакцинирующую дозу", – объяснил специалист.

Он уточнил, что эффективность препарата после ревакцинации увеличивается в 1,6–2 раза. По словам эксперта, это следует как из отечественных исследований, так и из зарубежных.

Кроме того, Логунов сообщил, что повторная прививка от коронавируса возможна и рекомендуется один раз в год при благоприятной эпидемиологической ситуации.

"В условиях, когда у нас нет такого большого эпидемиологического подъема, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год", – сказал заместитель директора Центра имени Гамалеи.

Ранее сообщалось, что Россия в будущем году сможет выйти на объем выпуска 2 миллиардов доз вакцин от COVID-19 в год. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, в настоящее время в гражданский оборот введено свыше 100 миллионов комплектов вакцин.