Россия сможет произвести 2 млрд доз вакцин от COVID-19 в 2022 году – Минпромторг

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Россия в будущем году сможет выйти на объем выпуска 2 миллиардов доз вакцин от COVID-19 в год, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-1".
По его словам, в настоящее время в гражданский оборот введено свыше 100 миллионов комплектов вакцин.
"Это и двухкомпонентный "Спутник V", и "Спутник Лайт", и другие вакцины, которые в России зарегистрированы", – сказал Мантуров, добавив, что до конца года будет произведено всего 300 миллионов доз вакцин против COVID-19.
Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения РФ выдало Центру Гамалеи разрешение на проведение второго этапа клинических исследований назальной вакцины от коронавируса.
Препарат "Гам-КОВИД-Вак", или "Спутник V", в виде спрея проверят на 500 взрослых добровольцах. Исследования проведут на базе центра "Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Разрешение на испытания выдано до 31 декабря 2023 года.
До этого ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 рассказал, что использование назальной вакцины от коронавируса в качестве бустера для "Спутника V" безопасно.
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