Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после ревакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нормально... только что проводил встречу", – заявил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Также Песков оценил желание Путина участвовать в испытаниях назальной вакцины от коронавируса. Пресс-секретарь отметил, что решение о возможности процедуры будут принимать врачи.

Накануне Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса препаратом "Спутник Лайт". Он отметил, что переносит ревакцинацию хорошо, без негативных изменений в самочувствии.