Гинцбург не исключил, что ПЦР-тест может оказаться положительным после назальной вакцины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что после применения назальной вакцины ПЦР-тест может показать положительный результат.
В то же время ученый отметил, что вероятность этого мала, поскольку на слизистой вирус уничтожается очень быстро.
"Не исключено, но это очень короткий промежуток времени, и нужно постараться, чтобы уловить этот промежуток, чтобы получить положительный ПЦР, пока фагоцитирующие клетки не сожрут этот вирус", – приводит слова Гинцбурга ТАСС.
В гражданский оборот назальная вакцина от коронавирусной инфекции поступит через 3–4 месяца. Об этом директор Центра имени Гамалеи рассказал 2 января. Он подчеркнул, что препарат будет эффективен против нового штамма "Омикрон".
Гинцбург отмечал, что назальная вакцина от COVID-19 сможет создать еще один барьер для проникновения вируса в организм человека. По словам ученого, у препарата пока не выявлено никаких побочных действий.
Назальная вакцина от коронавируса будет доступна в первом квартале 2022 года
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