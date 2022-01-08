Гинцбург не исключил, что ПЦР-тест может оказаться положительным после назальной вакцины

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что после применения назальной вакцины ПЦР-тест может показать положительный результат.

В то же время ученый отметил, что вероятность этого мала, поскольку на слизистой вирус уничтожается очень быстро.

"Не исключено, но это очень короткий промежуток времени, и нужно постараться, чтобы уловить этот промежуток, чтобы получить положительный ПЦР, пока фагоцитирующие клетки не сожрут этот вирус", – приводит слова Гинцбурга ТАСС.

В гражданский оборот назальная вакцина от коронавирусной инфекции поступит через 3–4 месяца. Об этом директор Центра имени Гамалеи рассказал 2 января. Он подчеркнул, что препарат будет эффективен против нового штамма "Омикрон".

Гинцбург отмечал, что назальная вакцина от COVID-19 сможет создать еще один барьер для проникновения вируса в организм человека. По словам ученого, у препарата пока не выявлено никаких побочных действий.