Фарминдустрия РФ столкнулась с нехваткой оборудования – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российская фармацевтическая отрасль испытывает дефицит хроматографических колонок из-за отказа западных компаний поставлять комплектующие в РФ. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

В частности, речь идет об оборудовании производства компаний Agilent Technologies, Phenomenex и Waters. Оно необходимо в процессе разработки новых лекарственных средств и при осуществлении контроля качества уже зарегистрированных препаратов. По данным газеты, у ряда российских производителей запасов колонок хватит в лучшем случае на шесть месяцев.

По словам старшего менеджера по продажам компании "Аквахром", являющейся российским дистрибутором Waters, Алексея Карташова, поставки оборудования прекратились в начале марта. По его словам, в настоящее время компания работает над возобновлением поставок через третьи страны, однако ожидается, что новая логистика приведет к увеличению их сроков и подорожанию продукции на 30–50%.

Также некоторые фармацевтические компании стали закупать хроматографические колонки у сторонних посредников, что также приводит к значительному увеличению расходов. Участники рынка отмечают, что найти альтернативу колонкам компаний из США и Евросоюза сложно, а в РФ их не производят.

Ранее глава департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина заявила, что в России наблюдаются проблемы с закупкой некоторых медицинских изделий. В то же время Каракулина добавила, что сегодня власти отдают приоритет продукции отечественных фармацевтических компаний.

В мае в Федеральном центре планирования и организации лекарственного обеспечения граждан заявили, что ни одна зарубежная фармкомпания не покинула российский рынок, а закупка лекарств из расчета потребности на 2022 год осуществляется в полном объеме.

