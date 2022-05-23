В Минздраве РФ опровергли данные о нехватке реагентов для проведения исследований

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В министерстве здравоохранения России опровергли данные о нехватке реагентов для проведения анализов. Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи с публикациями в некоторых СМИ относительно нехватки реагентов для проведения анализов сообщаем, что информация не соответствует действительности", – отмечается в сообщении ведомства.

В министерстве также уточнили, что в государственном реестре имеются данные о 4 963 медизделиях для диагностики in vitro, включая информацию о 2 575 изделиях российского производства.

При этом Росздравнадзор проводит каждую неделю проверку на отсутствие медицинских изделий на основании сведений, предоставляемых медучреждениями российских регионов.

"Информация о дефектуре медицинских изделий для диагностики in vitro медицинскими организациями не заявлялась", – говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве сообщили, что плановая помощь в РФ пока не возобновлена в полном объеме. По словам замруководителя Росздравнадзора Ирины Серегиной, в некоторых регионах не отлажено диспансерное наблюдение. Отмечается несвоевременная постановка на учет пациентов с заболеваниями сердца.

