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Общество

17:16

Плановая помощь в РФ пока не возобновлена в полном объеме – Минздрав

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила, что плановая медпомощь возобновлена в полном объеме не во всех регионах страны.

По словам замруководителя Росздравнадзора Ирины Серегиной, в некоторых субъектах не отлажено диспансерное наблюдение. Отмечается несвоевременная постановка на учет пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает ТАСС.

"Мы ведем учет и знаем, где проблемы в диспансеризации еще остаются. Не во всех регионах сейчас удалось нам возобновить в полном объеме диспансеризацию, которая заложена в наших нормативных документах", – сказала Серегина.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ведомство восстановит основные объемы оказания плановой медицинской помощи после 12 мая. По его словам, в настоящее время около 40 тысяч коек в больницах еще перепрофилированы под помощь пациентам с коронавирусом.

В поликлиниках Москвы почти полностью восстановили оказание плановой медицинской помощи 10 марта. Такое решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Горожане могут записаться на прием и попасть к врачу в тот же день, включая узкопрофильных специалистов, в числе которых хирурги, отоларингологи, офтальмологи и урологи.

Мишустин распорядился восстановить плановую медпомощь в полном объеме

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