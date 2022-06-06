Михаил Мишустин рассказал о новых индустриальных центрах компетенций

Власти РФ к 1 августа подготовят дополнительные меры поддержки, чтобы заменить иностранное ПО на российские IT-технологии. Для решения основных вопросов создадут индустриальные центры компетенций.

Сначала профильная правительственная комиссия оценит стоимость замещения зарубежного ПО на отечественные аналоги, а потом подготовит список одобренных проектов. Кабинет министров уже решил выделить 900 миллионов рублей на развитие IT-технологий в сельском хозяйстве. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.